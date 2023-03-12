أول الصاعدين لدوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

حجز شباب العبيدية بطاقة الصعود الأولى لدوري المحترفين بالضفة الغربية، بفوزه الإداري على مركز نور شمس 3-0 بسبب عدم حضور الأخير للمباراة.

وكان اتحاد كرة القدم أبلغ العبيدية قبل موعد المباراة بساعتين عدم حضور فريق نور شمس للمباراة، ليحصد الفريق النقاط الثلاث بفوزه الإداري الذي رفع رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بالضفة.

وكان من المقرر أن يلتقي العبيدية ونور شمس أمس الأحد على ستاد الخضر، في افتتاح الجولة الـ21 وقبل الأخيرة لكن غياب الطرف الثاني منح العبيدية بطاقة العبور لدوري المحترفين.

وكان نور شمس هبط لدوري الدرجة الثانية في ظل تدهور نتائجه حيث يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، إلى جانب أن هذه المباراة الثالثة التي ينسحب منها الفريق في الجولات الخمس الأخيرة، ولم يلعب سوى مباراتين أمام سلوان وهلال أريحا وكلاهما أقيمتا على ملعبه البيتي.

وفي نفس الإطار فاز فريق بيت أمَّر إداريًا على الكرمل في المباراة التي كان من المقرّر أن تقام على ستاد الحسين، لكن الكرمل لم يحضر لملعب المباراة ليتم تخسيره إداريًّا لصالح بيت أمَّر الذي رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، وبقي الكرمل في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة وحيدة وكان هبط سابقًا للدرجة الثانية.

وتعتبر هذه المباراة السابعة التي ينسحب فيها الكرمل منذ بداية الموسم، حيث خسر 7 مباريات إداريًّا بسبب عدم الحضور للمباراة أمام فِرق مركز طولكرم وطوباس ونور شمس وعسكر والسواحرة وأهلي قلقيلية وبيت أمر.

ومن المتوقع أن تُحسم بطاقة التأهل الثانية اليوم الذي يشهد إقامة ثلاث مباريات تجمع السواحرة وسلوان، ويحل عسكر ضيفًا على إسلامي صور باهر، ويلاقي أهلي قلقيلية ضيفه طوباس.

ويحتاج السواحر للفوز على سلوان مقابل تعثر عسكر أمام صور باهر لحجز البطاقة الثانية المؤهلة لدوري المحترفين في ظل وجوده بالمركز الثاني برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن عسكر منافسه الوحيد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وفي حال فوز السواحرة أمام سلوان وفوز عسكر على إسلامي صور باهر سيتأجل الحسم للجولة الـ22 والأخيرة.