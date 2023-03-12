4 انتصارات في الجولة الأخيرة للدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

حقّقت فِرق بيت لاهيا وخدمات البريج والأقصى والجلاء الفوز في ختام مباريات الجولة الـ22 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى، أمام فِرق بيت حانون الأهلي وأهلي النصيرات وخدمات خان يونس والمجمع الإسلامي "على التوالي".

أنهى بيت لاهيا مشواره في دوري الدرجة الأولى بفوز ثمين على بيت حانون الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب بيت حانون.

الفوز دفع بيت لاهيا نحو المركز الخامس برصيد 31 نقطة، وبقي بيت حانون في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ثنائية اللهاونة سجّلها محمد البُدي (20) وفضل أبو ريالة (80).

واستعاد خدمات البريج ذاكرة الانتصارات بفوز كبير على أهلي النصيرات بخمسة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الدرة.

البريج رفع رصيده من النقاط إلى 27 نقطة في المركز الثامن متأخرًا عن الأمل صاحب الرصيد بفارق المواجهات المباشرة، وتجمّد رصيد أهلي النصيرات عند 22 نقطة متفوقًا بفارق المواجهات على المجمع الإسلامي.

أهداف البريج تناوب على تسجيلها محمد صقر (24) وأحمد الكرنز هدفين (62 ركلة جزاء) و(90+5) وبهاء الدعالسة (90+7) ومحمد أبو شوقة (90+10 ركلة جزاء)، وسجّل محمد أبو توهة هدف أهلي النصيرات الوحيد (74).

وحقّق الأقصى فوزًا معنويًّا على خدمات خان يونس بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب خان يونس ليبقى الأقصى في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 21 نقطة حيث هبط للدرجة الثانية، وتجمّد رصيد خدمات خان يونس عند 28 نقطة في المركز السادس.

وتناوب على تسجيل أهداف الأقصى عبد الله النجار (44) وعلاء البيوك (86) ومحمد عابد (هدف ذاتي 90+2)، وسجّل لخدمات خان يونس محمد حمودة (10).

وتمكن الجلاء من تحقيق فوزه الثاني قبل توديع الدرجة الأولى والذي جاء على حساب المجمع الإسلامي بهدف دون رد، ليرفع الجلاء رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير حيث هبط للدرجة الثانية، وتوقف رصيد المجمع عند 22 نقطة في المركز العاشر.

هدف الفوز الوحيد للجلاء سجّله اللاعب خميس الحلو (90+2).