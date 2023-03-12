سبب رفض مارسيلو مزاملة رونالدو في النصر السعودي

كشف البرازيلي مارسيلو فييرا، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، كواليس انتقاله إلى صفوف فلومينيسي البرازيلي خلال الأيام القليلة الماضية، رغم تلقيه عرضًا مغريًا من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت تقارير إعلامية أن النصر السعودي حاول ضم مارسيلو لمزاملة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى، بعد فترة من التألق سويًا في ريال مدريد قبل عدّة سنوات، إلا أن اللاعب البرازيلي فضّل العودة إلى فريقه السابق.

وخلال مؤتمر صحفي لتقديمه لاعبًا في صفوف فلومينينسي، لم ينفِ مارسيلو محاولات رونالدو لاصطحابه إلى النصر بشكل مباشر، لكنه أوضح أن نداء قلبه هو ما قاده نحو العودة إلى ريو دي جانيرو مرة أخرى، بعد سنوات من الاحتراف في القارة الأوروبية.

وأضاف عن سر تلك الخطوة في تصريحات نشرتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لا يمكن مقارنة المال بالحب الذي أحمله لهذا النادي، والذي يمكنكم رؤيته بوضوح اليوم، هدفي هو رد الجميل لجماهير فلومينينسي".

وتابع: "بالفعل كان هناك عروض أخرى مغرية، لكن فلومينينسي هو بيتي وقد عدت إليه، رأيت سعادة كبيرة على وجوه أطفالي وأفراد أسرتي، في الحقيقة هذه الفرحة لا تساوي مال الدنيا كله".

وكان مارسيلو (34 عامًا) لاعبًا في صفوف فلومينينسي خلال الفترة من 2005 وحتى 2007، قبل انتقاله إلى ريال مدريد الذي استمر معه حتى صيف العام الماضي، حين قرّر الرحيل وخوض تجربة لم تتكلل بالنجاح مع أولمبياكوس اليوناني.

المصدر / وكالات