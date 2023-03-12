مدافع ريال مدريد يحذّر من خطورة محمد صلاح قبل مباراة ليفربول

حذّر البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد الإسباني، من خطورة الثنائي روبرتو فيرمينيو ومحمد صلاح، حينما يلتقي النادي الملكي مع ضيفه ليفربول في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، المقرّرة الأربعاء المقبل.

وقال ميليتاو في تصريحات صحفية نقلها موقع (سبورت سكيدا): "لا يمكن القول إن المواجهة باتت محسومة بعد فوز بنتيجة كبيرة في الذهاب، ليفربول فريق كبير ويملك القدرة على إزعاجنا في الإياب".

وتابع المدافع البالغ من العمر 25 عاماً حديثه بالقول: "هناك اثنان يجب علينا مراقبتهما بصورة كبيرة حينما نلتقي ليفربول في الإياب، محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو، يملكان القدرة على خلق مشكلات كبيرة في المواجهة".

وأضاف: "كان الانتصار على ليفربول في الذهاب من أبرز الليالي التاريخية الرائعة في مسيرتي الرياضية، الفوز بخماسية في أنفيلد لحظة فريدة لأي لاعب كرة قدم، لكن ليفربول يملك فريقًا رائعًا ولا نريد أي مفاجآت غير متوقعة على أرضنا". واختتم ميليتاو حديثه بالقول: "محمد صلاح خطير للغاية في مناطق الهجوم، وكذلك روبرتو فيرمينيو، حتى مع فوزنا بخماسية لا يمكن القول إننا ضمنا التأهل بعد".

ويملك صلاح سجلاً سلبياً أمام ريال مدريد؛ حيث فشل في تحقيق الفوز خلال 7 مواجهات سابقة أمام النادي الملكي، واكتفى بتسجيل هدفين مع تقديم تمريرة واحدة حاسمة، إلى جانب دخوله أسبوعاً سيئاً بعد إهداره ركلة جزاء أمام بورنموث كانت كافية لخسارة فريقه 0-1 أمام متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حقق فوزاً عريضاً في الذهاب خارج قواعده على ليفربول بنتيجة 5-2، بفضل أهداف فينيسيوس جونيور (21، 36)، وإيدير ميليتاو (47)، وكريم بنزيما (55، 67)، رغم تقدم ليفربول في النتيجة بهدفين نظيفين عبر داروين نونيز (4)، ومحمد صلاح (14).

المصدر / وكالات