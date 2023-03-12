طلبان من خدمات رفح لاتحاد الكرة عقب تتويجه بلقب الدوري الممتاز

رفح/ وائل الحلبي:

وجَّه نادي خدمات رفح طلبين لاتحاد كرة القدم عقب أيام من تتويجه بطلًا للدوري الممتاز، داعيًا لإقامة مباراة فاصلة تجمعه بجبل المكبِّر بطل دوري المحترفين بالضفة الغربية.

وطالب خدمات رفح الفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم بمواجهة فريق جبل المكبّر "بطل دوري المحترفين" على لقب السوبر الفلسطيني، إضافة للمشاركة في استحقاق بطولة القدس والكرامة في النسخة الجديدة التي تقام بمشاركة الأندية الأردنية.

وقال أسامة العصار أمين سر نادي خدمات رفح، إن طلب ناديه بإقامة مباراة أمام المكبّر لتحديد بطل الدوري الفلسطيني، جاء بناءً على تهنئة المكبّر للنادي الرفحي والتي أبدى فيها رغبة واضحة بلقاء خدمات رفح في كأس السوبر الفلسطيني حسب التهنئة التي وصلت لخدمات رفح وتم نشرها عبر الحساب الرسمي للنادي المقدسي.

وأشاد العصار بجهود اتحاد الكرة برئاسة الرجوب في إنجاح الموسم الكروي الحالي وخروجه لبر الأمان مطالبًا بإقامة السوبر الفلسطيني في جبل المكبّر هذا الموسم كاحتفالية ختامية لموسم رياضي رائع وترشيح خدمات رفح للمشاركة بطولة القدس والكرامة القادمة والتي لم يتم تحديد موعد ومكان إقامتها.

وأضاف أن خدمات رفح يتطلع للتحضير المبكر للموسم القادم لتحقيق المجد الثامن، إضافة للتركيز على بطولة الكأس حال قرّر اتحاد الكرة إقامتها.

ووجّه العصار التحية لكل عناصر منظومة خدمات رفح التي نجحت في تحقيق إنجاز جديد وخاصة الجماهير التي حضرت فور تتويج الأخضر باللقب الجديد.

ويعد العصار عضو الإدارة الوحيد بين أعضاء المجلس الحالي مساهمة في حصد خدمات رفح للألقاب، حيث تواجد في الدورة الانتخابية السابقة والتي شهدت تتويج خدمات رفح بلقبي الدوري الممتاز بالإضافة للقب الدوري بالموسم الحالي، ولقب كأس غزة ولقب كأس فلسطين مناصفة مع بلاطة، بالإضافة للقب كأس غزة لكرة السلة.