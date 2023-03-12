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تعرض فيلا محمد صلاح للسرقة في القاهرة

12 مارس 2023 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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تعرضت "فيلا" محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، شرقي القاهرة، إلى حادث "سرقة"، اليوم الأحد، فيما فتحت أجهزة الأمن المصرية تحقيقا في الواقعة.

جاء ذلك وفق ما نقلت صحيفتا الأهرام وأخبار اليوم، فيما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية المصرية أو عن اللاعب حتى الساعة 13:13 ت.غ بشأن طبيعة المسروقات.

ووفق المصدرين، تلقت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد أقارب محمد صلاح يفيد بـ"سرقة" فيلا اللاعب بمنطقة التجمع الأول.

وتكثف شرطة العاصمة القاهرة "جهودها لكشف تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح، وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق".

وتعمل الشرطة على "تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب المكلفين بتأمين المكان، لتحديد هوية الجناة".

وكشفت التحريات الأمنية (مبدئية) أن "المتهمين قاموا بسرقة 3 ريسيفارات (أجهزة استقبال إشارات التلفاز) وأسطوانة غاز، قبل أن يتركوا الأسطوانة في حديقة الفيلا"، بحسب المصدرين.

المصدر / الأناضول
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#محمد صلاح #مصر #ليفربول الانجليزي

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