إيران تعلن التوصّل لاتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء، معربًا عن أمله في إتمام التبادل قريبًا.

وأوضح عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد أنه جرى التوصل إلى الاتفاق في الأيام الماضية، وأضاف أن إيران جاهزة لتبادل السجناء وأن الولايات المتحدة تقوم باتخاذ الخطوات التقنية اللازمة.

ويوجد أكثر من 20 شخصًا من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزين أو عالقين داخل إيران.

من جهتها، تسعى طهران للإفراج عن أكثر من 10 من مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة، بينهم 7 من أصحاب الجنسية المزدوجة للبلدين، وإيرانيان لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و4 ليس لديهم وضع قانوني هناك.

وفي الملف النووي، قال وزير الخارجية الإيراني -في تصريحاته اليوم- إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في مسألة رفع العقوبات مستمر.

وأضاف أن واشنطن لم تتحلَ بالإرادة لاتخاذ قرار بشأن المحادثات النووية، بينما أثبتت طهران جديتها.

المصدر / وكالات