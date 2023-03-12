أبو كويك: تصاعد جرائم الاحتلال والقتل بالضفة سيزيد من عمليات المقاومة

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن ارتفاع جرائم الاحتلال وقمعه يزيد من عمليات المقاومة والثأر.

وأكد أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الأحد أن شعبنا لن يسقط حقه في المقاومة والدفاع عن النفس والأرض والمقدّسات حتى تحرير أرضه ووطنه ومقدّساتها.

وأوضح أن الوقائع على الأرض تؤكد عكس ما يعتقده الاحتلال بأن القتل والإرهاب يمكن أن يدفع شعبنا للاستسلام.

وشدّد على أن شعبنا الصابر والمرابط لن يرضخ لما يريده الاحتلال من قرارات ومخططات في الضم والتهويد والمصادرة.

ونعت حركة "حماس" شهداء نابلس الأبطال، مؤكدة أنَّ دماءهم لن تذهب هدرًا، وأن تصاعد جرائم الاحتلال سيقابل بمزيد من الصمود والمقاومة.

وأكدت أنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، وأن تصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا وأبناء شعبنا، وتدنيس أقصانا ومقدّساتنا، سيقابل بمزيد من الصمود والمقاومة، فشعبنا موحّد خلف مقاومته، وسيضرب العدو الغاصب في كل مناطق أرضنا المحتلة حتى زواله عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين