الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

منعت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، حنان البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته في سجن "نفحة"، بعد احتجازها ساعتين ونصف الساعة على حاجز "نعلين".

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن قرار المنع جاء تحت "حجج أمنية"، فالعائلة حُرمت على مدار سنوات من الزيارة، واليوم تُجدّد سياستها الانتقامية بحقها.

وأشار إلى أنّه بعد وفاة والديْ وشقيق الأسير نائل، لم يتبقَ إلا شقيقته حنان وزوجته المحرّرة أمان نافع، اللتان يتاح لهما الزيارة.

وبيّن أن شقيقته حنان حُرمت من زيارته في الفترة الأولى من اعتقاله، لمدة 6 سنوات متواصلة، ومنذ اعتقاله الأخير في عام 2014، تمكنت على مدار هذه السنوات، من زيارته 8 مرات فقط.

وإلى جانب شقيقة الأسير نائل البرغوثي، مُنعت شقيقة الأسير عبد الرحمن الريماوي من زيارته، وهو موقوف منذ سنة، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".

المصدر / فلسطين أون لاين