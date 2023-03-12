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وظائف شاغرة في مطعم عاهد الشوا بمدينة غزة

12 مارس 2023 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مطعم عاهد الشوا بغزة يعلن فيه عن فرص عمل جديدة، حيث أعلن المطعم عن حاجته لطاقم عمل مُبدع لتقديم أفضل خدمة والانضمام لفريق عمل المطعم.

فرص العمل المُتاحة حاليا كالتالي:

 1- صانع مشاوي

2- صانع شاورما (قص)

3  صانع شاورما (لف)

الشروط المطلوبة:

• أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 2 سنوات في مجال العمل.

• اللباقة وحُسن التعامل مع الزبائن والزملاء في العمل.

• الإنضباط التام في العمل، والإلتزام بتعليمات الإدارة.

آلية التقديم

-  على من تتوافر لديه الشروط المطلوبة الرجاء التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة بصفحة المطعم على الفيسبوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/shawwa.restaurantALshawa

-  ملاحظة/ ينتهي موعد التسجيل يوم الإثنين الموافق 13/3/2023.

- سيتم التواصل فقط مع المتقدمين التي تتوفر لديهم الشروط المطلوبة.

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