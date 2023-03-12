مركز شمس: 187 منشأة فلسطينية استهدفها الاحتلال بالهدم والإغلاق

ذكر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية استهدفت 187 منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو الإغلاق أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.

وبين مركز شمس في تقرير مرصده الشهري، أن أبرز الانتهاكات تركزت في عمليات الهدم التي طالت (126) منشأة، كما أخطرت قوات الاحتلال (60) منشأة بالهدم أو وقف العمل، وهي عبارة عن منازل، غرف سكنية، سلاسل حجرية، ومصلًى.

وبين أن المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (22) منشأة، غرف سكنية (3)، مساكن خيام (5)، مساكن بركسات (1)، غرف زراعية (2)، آبار وبرك مياه (5)، جدران استنادية وأسوار (3)، بركس زراعي (6)، منشآت تجارية (20)، حظائر وبركسات ماشية (8)، حظائر وبركسات للدواجن (2)، مقهى (1)، أكشاك وبسطات لبيع الخضار (48) سلاسل حجرية (1)، إسطبل خيول (2)، (1) غرفة خشبية، ومصعد درج.

والمنشآت التي تم إخطارها على النحو التالي: مساكن بيوت (53) منشأة، مساكن كرفانات (1)، غرف زراعية (2)، منشآت تجارية (1)، منشأة دينية، سلسلة حجرية، ومزرعة حيوانات، والمنشآت التي تم إغلاقها: (1) منزل.

اقرأ أيضا: تقرير "هدم المنازل" على رأس اهتمامات المتطرف "بن غفير"

وأوضح التقرير أن ذورة الاستهدافات للمنشآت التي تم هدمها تركزت في محافظة جنين (48) منشأة، تليها محافظة أريحا والأغوار (26) منشأة.

وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس (17) منشأة، ثم محافظة جنين (16) منشأة، أما المنشآت التي تم إغلاقها فكانت لمنزل في محافظة القدس.

وأشار إلى أن عدد السكان المتضررين بلغ خلال شهر شباط، (126) شخص على الأقل، منهم (36) أطفال، و (5) نساء، وذلك وفق ما توفرت من معلومات.

أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر شباط، هدمت قوات الاحتلال (70) منشاة من أصل (126) بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و(1) منزل هدم كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها، و (48) منشأة بحجة قربها من حواجز الاحتلال، (2) منشأة بحجة قربها من مستوطنات في المنطقة، و(5) منازل هدمت ضمن اقتحامات قوات الاحتلال لمطاردة المواطنين والاشتباك معهم بحجة البحث عن مطلوبين.

أما فيما يتعلق بالإخطارات، أخطرت قوات الاحتلال (57) منشأة بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c)، و(2) منشأة بحجة قربها من حواجز الاحتلال، و(1) منزل أخطر ضمن العقوبة الجماعية التي يتبعها الاحتلال تجاه منفذي العمليات ضده. والمنزل الذي تم إغلاقه، أغلق ضمن العقوبة الجماعية التي يتبعها الاحتلال تجاه منفذي العمليات ضده.

وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر شباط بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (9) منشآت من أصل (126) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.

وضمن سياسة الاحتلال التي يستخدمها في هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر شباط هدمت قوات الاحتلال منزلين في محافظتي القدس والخليل، وأغلقت منزل آخر في محافظة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين