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ربع مليون إسرائيلي تظاهروا أمس ضد حكومة نتنياهو

12 مارس 2023 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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ربع مليون إسرائيلي تظاهروا ضد حكومة نتنياهو (تصوير: الفرنسية)

قال موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإلكتروني، اليوم الأحد، إنّ أكثر من 225 ألف شخص في أنحاء دولة الاحتلال، تظاهروا أمس السبت، ضد التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة المتطرفين برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وأضاف الموقع: "قرابة 200 ألف شخص وسط مدينة تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة)، تظاهروا ضد خطة التعديلات القضائية، فيما تظاهر أكثر من 25 ألفًا في مدينة حيفا (شمال)".

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ووفق الصحيفة، تظاهر آلاف الأشخاص في مناطق أخرى في دولة الاحتلال، من بينها القدس (وسط)، وبئر السبع (جنوب).

المصدر / فلسطين أون لاين
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