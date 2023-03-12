من هو الهولندي فرانك هوغربيتس؟ بالفيديو

عالم زلازل هولندي الجنسية متخصص في جيولوجيا الأرض عمل في أكثر من هيئة رسمية بمجال عمله يظهر إلى الإعلام بشكل مستمر ويتابعه على توتير 1.3 مليون مغرد.

ولد في عام 1968م في مدينة أمستردام بهولندا وكبر وترعرع فيها، وما أن أنهى المرحلة الثانوية فيها حتى اتجه إلى الدراسة في جامعة أمستردام، حيث أنهى التعليم في تخصص الجيولوجيا من هذه الجامعة.

وقد عمل على إثر التخرج من هذا التخصص في أكثر من هيئة رسمية في هولندا، على رأس تلك الهيئات المرصد الهولندي للزلازل، وحاصل على شهادات عليا في علم جيولوجيا الأرض، وله أكثر من إسهام على المستوى العلمي.

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ينشر ما يتعلق بدراسات جيولوجيا الأرض وأسس مركز للأبحاث في هولندا يحل اسم SSGEOS، وهو اختصار لـ "مسح هندسة النظام الشمسي".

ذاع صيته بتوقعه زلزال تركيا وسوريا قبل يومين ولكن لم تأخذ توقعاته على محمل الجد، وأثار الجدل مجدداً بتوقعه نشاطاً زلزالياً بين 20-22 فبراير وهو ما حدث في طاجيكستان قرب حدود الصين.

ويعتمد هوغربيتس بتوقعاته على هندسة الكواكب والأقمار وحركتها وقشرة الأرض وتراكم الإجهاد فيها.

ونظراً إلى التوقعات الصحيحة الخاصة به والتي تعتمد على الدراسات العلمية، كان هناك حديث كبير عن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من خلال الإعلام على المستوى الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين