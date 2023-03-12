"حماس" تزفُّ شهداء نابلس وتؤكد أنّ دماءهم لن تذهب هدرًا

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم كوكبة من المقاومين الأبطال، وهم جهاد وصفي الشامي (24 عامًا)، وعدي عثمان الشامي (22 عامًا) ومحمد رائد دبيك (18 عامًا) الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، قرب مفرق جيت صرة على طريق نابلس قلقيلية.

وأكدت "حماس" في بيان لها، وصل نسخة عنه، أنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، وأنّ تصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا وأبناء شعبنا، وتدنيس أقصانا ومقدساتنا، سيُقابَل بمزيد من الصمود والمقاومة، فشعبنا موحّد خلف مقاومته، وسيضرب العدو الغاصب في كل أراضينا المحتلة حتى زواله عنها.

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وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 شبان من عرين الأسود برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهم غرب مدينة نابلس.

وكانت وسائل إعلام عبرية، زعمت صباح اليوم الأحد، اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين ينتمون لمجموعات عرين الأسود، عبر وحدة إسرائيلية خاصة بمدينة نابلس.

وأفادت أنّ قوة عسكرية من "الجيش" اشتبكت مع مجموعة من المقاومين عند مفترق بلدة جيت قرب نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد أن تعرضت القوة العسكرية إلى إطلاق نار.

المصدر / فلسطين أون لاين