عرين الأسود: الشهداء اشتبكوا مع قوات الاحتلال من مسافة صفر قبل ارتقائهم

قالت مجموعات عرين الأسود المقاومة، في الضفة الغربية، إنه بعد رصدٍ دقيق لوحدة غولاني الإسرائيلية على حاجز صرة، تحركت إحدى مجموعاتها المقاتلة لنصب كمين لهذه الوحدة والاشتباك معهم، وبعد أن تبيّن لنا بأنّ عناصر هذه الوحدة ينصبون كمينًا لمجموعتنا القتالية قرر أبطالنا في المجموعة التسلّل لإيقاع جنود هذه الوحدة في كمينٍ أكبر وأوسع.

وأضافت عرين الأسود في بيان لها، وصل " " نسخة عنه، اليوم الأحد: وشاءت إرادة المولى عز وجل ووقع الاشتباك من مسافة الصفر قبل أن يتوزع مقاتلونا في المنطقة، فارتقوا شهداء مقبلين غير مدبرين.

وتابع البيان: "لله درُّ المجاهدين الأحرار، الذين سعوا للجهاد مع بزوغ الفجر مؤمنين بالله واثقين بنصره توّاقين للقائه في ساحات المعارك ".

وأردفت: "تقف اليوم مجموعات عرين الأسود لتزفَّ للسماء خيرة أبنائها ومقاتليها، أبطال سلسلة عمليات الثأر وخيرة أبناء مدينة نابلس الشهيد المجاهد المشتبك جهاد الشامي، والشهيد المجاهد المشتبك عدي الشامي، والشهيد المجاهد المشتبك محمد الدبيك".

ووجّهت عرين الأسود رسالة للشعب الفلسطيني قائلة: لا تهنوا ولا تحزنوا، هذا قدرنا ونحن والله نعيش معكم شهداء منتظرين لقاء الله في كلّ حين، إنّ الدماء النازفة من نابلس إلى جنين مرورًا بكل شبرٍ في فلسطين لا تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة طريق النصر والتحرير".

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وأكملت: لا تجزعوا فجنود العرين كُثُر ولا يعلمهم إلا الله، وإن ترجّل فارس سيحل مكانه مئة فارس، لا تأبهوا للمنبطحين المستسلمين دُعاة الذل وأهل الخزي والعار، تماسكوا تمامًا والتفُّوا حول مقاومتكم التي تفديكم بخيرة رجالها".

ووجّهت عرين الأسود رسالة للاحتلال قائلة: إنّ إنجازكم الذي تدّعونه بتصفية مقاتلينا ما هو إلا رسالة أخرى لكم، لنؤكد لكم من جديد بأنّ عرين الأسود تتحرك باحثةً عنكم في كل مكانٍ وزمان، ستجدوننا في الظلام الحالك وفي وضح النهار، ستجدون أسودنا تحت الحجر وخلف الشجر، سنخرج لكم من قلب الصخر ونهبط لكم من السماء.

وشدّدت بالقول: "لقد حملنا على عاتقنا أن نحاصركم ونكسر هيبتكم ونُمرّغ رؤوسكم بالتراب، فنحن لسنا كغيرنا (إما أن نعيش أعزاء أو فلتكن حربًا طاحنة بيننا وبينكم) تُخطئون بتقديراتكم دائمًا، عرين الأسود عصيٌ على الانكسار ولا تهزّه مصائب الدنيا".

وتوعدت الاحتلال باستمرار عمليات الثأر "وما عليكم الآن إلا أن تستعدّوا لموجة جديدة من عملياتنا بتوقيع من ذئابنا المنفردة في عرين الأسود".

المصدر / فلسطين أون لاين