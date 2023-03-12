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مفتي القدس: الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته بحقّ المقدسيين

12 مارس 2023 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أنّ محاولات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد انتهاكاته بحق المقدسيين في المسجد الأقصى محاولة لفرض وقائع جديدة بالقدس، وفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة، بالإضافة إلى محاولات التهويد المستمرة.

وقال في تصريح صحفي:" مع قدوم شهر رمضان بعد أيام قليلة ستشهد القدس والمسجد الأقصى تصاعداً في محاولات الاحتلال التنغيض على المسلمين في أداء عباداتهم وعرقلة حرية الوصول والصلاة في المسجد الأقصى".

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وأشار حسين إلى أن حرية الوصول  للمسجد الأقصى وأداء العبادات في شهر رمضان المبارك وغيره من الأوقات، هو حق مشروع للفلسطينيين والمسلمين بشكل عام".

وشدد على عدم أحقية الإسرائيليين كسلطة قائمة بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان، وأن من حق كل الفلسطينيين الوصول إلى الاقصى وأداء مناسكهم الدينية فيه.

وطالب حسين الدول العربية والإسلامية النهوض من نومها، وتسخير الطاقات والمواقف للضغط على المجتمع الدولي لمنع جرائم الاحتلال والحد منها تجاه الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #القدس #مفتي القدس #الاحتلال الإسرائيلي

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