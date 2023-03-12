عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2023/1444 حول العالم؟

محمد زقوت

يبحث المسلمون في شتى بقاع الأرض خلال هذه الأيام، عن عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك لعام 2023/1444 حول العالم.

وتختلف عدد ساعات صيام شهر رمضان 2023 من دولٍ إلى أخرى، وذلك حسب مكان كل دولة من خط الاستواء من جهة خطوط الطول والعرض كذلك، وتشهد دولة جزر القمر لقربها من خط الاستواء أقل وأقصر الدول العربية في عدد ساعات صيام شهر رمضان هذا العام.

وسيشهد المغرب الغربي الكبير والمكون من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، أطول وأكثر عدد ساعات الصيام في العالم العربي في رمضان لنفس العام أيضًا لبعده عن خط الاستواء.

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ويستعرض لكم موقع " " عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك لعام 2023/1444 في الدول العربية والدول الإسلامية والدول ذات الأغلبية المسلمة، على النحو التالي:

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023/1444 في الدول العربية؟

تتراوح عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك لهذا العام في الدول العربية ما بين 12 إلى 16 ساعة تقريبًا في اليوم وبمتوسط 14 ساعة، وتتفاوت من دولة إلى أخرى، وتزيد نسبيًّا عدد دقائق ساعات الصيام من بدايته وصولًا إلى نهايته، وذلك موافقة تغيير التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي مع بداية شهر رمضان ومن المعلوم أنّ نهار الصيف يُصبح أطول خلاف نهار الشتاء.

وإليكم قائمة بعدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2023-1444 في دولنا العربية من الأقصر وقتًا إلى الأطول، على النحو التالي:

عدد ساعات الصيام في رمضان في قارة آسيا:

اليمن: قرابة 14 ساعة و7 دقائق.

قطر: قرابة 14 ساعة و15 دقيقة.

سوريا: قرابة 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين: قرابة 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن: قرابة 14 ساعة و30 دقيقة.

لبنان: قرابة 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت: قرابة 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان: قرابة 14 ساعة و37 دقيقة.

السعودية: قرابة 14 ساعة و41 دقيقة.

الإمارات: قرابة 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين: قرابة 14 ساعة و49 دقيقة.

العراق: قرابة 15 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان في قارة أفريقيا:

جزر القمر: قرابة 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال: قرابة 13ساعة و27 دقيقة.

السودان: قرابة 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا: قرابة 14 ساعة و15 دقيقة.

مصر: قرابة 15 ساعة.

المغرب: قرابة 15ساعة و25 دقيقة.

ليبيا: قرابة 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: قرابة 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس: قرابة 15 ساعة و45 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023/1444 في الدول الإسلامية:

تتراوح عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك لهذا العام في الدول الإسلامية غير العربية ما بين 12 إلى 17 ساعة تقريبًا في اليوم وبمتوسط 14.5 ساعة، وتتفاوت أيضًا من دولة إلى أخرى، وتزيد نسبيًّا كما شرحنا بالأعلى.

وإليكم قائمة بعدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2023-1444 في الدول الإسلامية غير العربية من الأقصر وقتًا إلى الأطول، على النحو التالي:

ماليزيا: قرابة 13 ساعة.

إندونيسيا: قرابة 13 ساعة و30 دقيقة.

سنغافورة: قرابة 13 ساعة و30 دقيقة.

تركيا: قرابة 13 و30 دقيقة.

السنغال: قرابة 13 و30 دقيقة.

إيران: قرابة 16 ساعة.

باكستان: قرابة 16 ساعة.

أفغانستان: قرابة 16 ساعة و30 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023/1444 في الدول الأجنبية:

تتراوح عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك لهذا العام في الدول الإسلامية والأجنبية ما بين 12 إلى 17 ساعة تقريبًا في اليوم وبمتوسط 14.5 ساعة، وتتفاوت أيضًا من دولة إلى أخرى، وتزيد نسبيًّا كما شرحنا بالأعلى.

وإليكم قائمة بعدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2023-1444 في الدول الأجنبية أو ذات الأغلبية المسلمة من الأقصر وقتًا إلى الأطول، على النحو التالي:

نيوزيلندا: قرابة 11 ساعة و20 دقيقة.

تشيلي: قرابة 11 ساعة و30 دقيقة.

أستراليا: قرابة 11 ساعة و47 دقيقة.

أوروغواي: قرابة 11 ساعة و48 دقيقة.

جنوب أفريقيا: قرابة 11 ساعة و52 دقيقة.

نيوزيلندا: قرابة 11 ساعة و30 دقيقة.

الأرجنتين: قرابة 11-12 ساعة.

باراغواي: قرابة 11-12 ساعة.

تايلاند: قرابة 14 ساعة.

الهند: قرابة 15 ساعة.

هونغ كونغ: قرابة 15 ساعة.

اليابان: قرابة 16 ساعة.

كندا: قرابة 16 ساعة.

الصين: قرابة 16 ساعة و30 دقيقة.

أميركا: قرابة 16 ساعة و30 دقيقة، تزيد أو تقل بحسب قرب وبعد ولاياتها عن خط الاستواء.

بريطانيا: قرابة 17 ساعة.

النرويج: قرابة 17 ساعة.

الدانمارك: قرابة 17 ساعة.

أسكتلندا: قرابة 18 ساعة.

سويسرا: قرابة 18 ساعة.

بولندا: قرابة 18 ساعة و30 دقيقة.

السويد: قرابة 18 ساعة و58 دقيقة.

آيسلندا: قرابة 19 ساعة و59 دقيقة.

غرينلاند: قرابة 19 ساعة و57 دقيقة.

فنلندا: قرابة 19 ساعة و9 دقائق.

النرويج: قرابة 20 ساعة.

فنلندا: قرابة 20 ساعة.

غرينلاند: قرابة 20 ساعة.

روسيا: قرابة 20 ساعة.

وأخيرًا، من المتوقع فلكيًّا أن تبدأ أول أيام شهر رمضان لعام 1444/2023 يوم الخميس الموافق 23 مارس/ آذار الحالي، وتنتهي يوم الأربعاء 20 أبريل/ نيسان القادم.

المصدر: مواقع إلكترونية