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3 إصابات من الجيش السوري في غارات إسرائيلية جديدة غرب البلاد

12 مارس 2023 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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إصابات من الجيش السوري- أرشيف

أُصيب 3 جنود سوريين، صباح الأحد، جراء غارات إسرائيلية على أهداف في ريف منطقة مصياف، بمحافظة حماة، وريف طرطوس، غرب سوريا.

وقال الجيش السوري في بيان صحفي: "نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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بدوره، ذكر موقع واي نت العبري، أنّ  الغارات المنسوبة لـ (إسرائيل) ضربت منطقة يقع فيها مصنع لتطوير الصواريخ الدقيقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجيش السوري #غارات إسرائيلية #إصابات سورية

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