الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 36

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان الإضراب عن الطعام لليوم الـ36 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، حيث يُحتجز في مركز تحقيق (الجلمة).

ويعاني الأسير عدنان من تدهور مستمر في وضعه الصحي، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على بدء إضرابه عن الطعام، ورفضه إجراء أيّ نوع من الفحوصات الطبية، وقد سبق معاناته من مشاكل صحية عدة قبل اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت القيادي عدنان في الخامس من شهر فبراير حيث أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، ومدّدت محكمة الاحتلال اعتقاله رغم وضعه الصحي المتدهور.

وتعرّض الأسير عدنان للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه ثماني سنوات في سجون الاحتلال، معظمها رهنَ الاعتقال الإداري، وخاض خلالها خمس إضراباتٍ عن الطعام، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداري.

ويُعدُّ الأسير عدنان من أبرز الأسرى الذين واجهوا سياسة الاعتقال الإداري، عبر الإضراب عن الطعام، فيما تجدر الإشارة إلى أنّه حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، وهو متزوج وأبٌ لتسعة من الأبناء والبنات.

المصدر / فلسطين أون لاين