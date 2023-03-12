لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس تعلن الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس، اليوم الأحد، الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة من مجموعات عرين الأسود الذين تم اغتيالهم غرب المدينة.

وشهدت مدينة نابلس، إضراب تجاري حدادا على أرواح الشهداء.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد 3 مواطنين، تعرضوا لعملية اغتيال على يد وحدات إسرائيلية خاصة.

وسبق ذلك ما أعلنه الإعلام العبري، حيث قال إنّ قوة عسكرية من "الجيش" اشتبكت مع مجموعة من المقاومين عند مفترق بلدة جيت قرب نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد أن تعرضت القوة إلى إطلاق نار.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب إنّ مجموعة من المقاومين أطلقت النار على جنود من وحدة "سيريت جولاني"، وذلك خلال تواجدها قرب نقطة عسكرية إسرائيلية على مفترق قريب من بلدة جيت شمال الضفة الغربية.

وفي السياق قام جنود من وحدة "سيريت جولاني" بإطلاق النار صوب المقاومين الذين أصيبوا بجراح متفاوتة، فيما تم اعتقال شخص رابع كان برفقة المجموعة.

ونشر الاحتلال أسماء الشهداء الثلاثة، وهم جهاد محمد الشامي، عدي عثمان الشامي، محمد الدفيش.

المصدر / فلسطين أون لاين