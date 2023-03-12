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الجمعية الإسلامية بغزة تعلن عن رابط تسجيل "الأسر الفقيرة"

12 مارس 2023 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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الجمعية الإسلامية بغزة تعلن عن رابط تسجيل "الأسر الفقيرة"

أعلنت الجمعية الإسلامية بغزة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط لتسجيل الحالات الفقيرة.

وأشارت الجمعية إلى أنّ هذا التسجيل يأتي في إطار سعيها للوصول للأسر الفقيرة من أبناء المجتمع.

وأكدت أنّ هذا الإعلان للتسجيل ليس له علاقة بأيّ منحة أو مشاريع إغاثية وخيرية، مطالبة ممن يرى في نفسه أنه يندرج تحت مسمى الفقر وبحاجة حقيقية للمساعدة فعليه التسجيل على الرابط بشرط أن تنطبق عليه المعايير العامة وهي:

  1. أن يكون المسجل ذكرًا، متزوجًا، لا يعمل ولا دخل له، ولا يتلقى مخصصات تنمية اجتماعية.
  2. أن تكون أنثى، أرملة أو مهجورة، ولا تعمل ولا تتلقى مخصصات تنمية اجتماعية.

وللاطلاع على الرابط والتسجيل اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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