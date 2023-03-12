وظيفة شاغرة في مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لاستقطاب ميسرين/ات لتنفيذ سلسلة من ورش العمل حول المشاركة المدنية والسياسية للشباب والنساء في غزة، ضمن مشروع "الحوكمة الشاملة لتوسيع نطاق المشاركة المدنية والسياسية للنساء والشباب في فلسطين"، والذي ستنفذه مؤسسة فارس العرب بتمويل من المكتب الأمريكي للشئون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية، ضمن برنامج "Alumni Engagement Innovation Fund".

شروط التقدم:

1. أن ي/تكون المتقدم/ة حاصل/ة على درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص القانون أو العلوم السياسية.

2. أن ي/تكون لدى المتقدم/ة خبرة في المجال المطلوب لا تقل عن 3 سنوات.

3. أن ي/تكون المتقدم/ة لديه/ا مهارة في اللغة الإنجليزية، كتابة وقراءة ومحادثة.

4. أن ي/تكون المتقدم/ة لديه/ا مهارة في إعداد تقارير العمل باللغتين العربية والإنجليزية.

5. أن ي/تقوم المتقدم/ة بتقديم عرض وفني ومالي دقيق.

طريقة التسجيل:

- للراغبين بالتقدم والمشاركة يمكنكم تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى تقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023م