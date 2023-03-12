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مطلوب موظفين إداريين للعمل بشركة بمدينة غزة

12 مارس 2023 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة الجنرال بغزة يعلن فيه عن حاجته لموظفين عدد 2  للعمل ضمن فريق الشركة .

شروط التسجيل

١- حاصل على شهادة جامعية (دبلوم) ضمن التخصصات التالية : المحاسبة او العلوم المالية و المصرفية و ادارة الاعمال او السكرتارية او السكرتارية القانونية او اي تخصصات اخرى مشابهة .

٢- اجادة استخدام برامج الحاسوب المختلفة .

٣- مهارات عالية في الاتصال و التواصل و القدرة و المعرفة بأصول التعامل مع الآخرين .

٤- ان يكون المتقدم لديه القدرة على تحمل ضغط العمل و العمل بروح الفريق .

٥- ان لا يزيد عمر المتقدم للعمل عن 30 عاما .

طريقة التسجيل

-  يتم تقديم الطلبات عبر الرابط الالكتروني للشركة :

https://forms.gle/rWgJUjTRNvr35t7w7

- اخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ 22/3/2023

- العنوان : غزة - الرمال - مفترق فلسطين غرب برج الشروق - مقابل محلات الأندلس

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