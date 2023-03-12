مطلوب موظفين إداريين للعمل بشركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة الجنرال بغزة يعلن فيه عن حاجته لموظفين عدد 2 للعمل ضمن فريق الشركة .
شروط التسجيل
١- حاصل على شهادة جامعية (دبلوم) ضمن التخصصات التالية : المحاسبة او العلوم المالية و المصرفية و ادارة الاعمال او السكرتارية او السكرتارية القانونية او اي تخصصات اخرى مشابهة .
٢- اجادة استخدام برامج الحاسوب المختلفة .
٣- مهارات عالية في الاتصال و التواصل و القدرة و المعرفة بأصول التعامل مع الآخرين .
٤- ان يكون المتقدم لديه القدرة على تحمل ضغط العمل و العمل بروح الفريق .
٥- ان لا يزيد عمر المتقدم للعمل عن 30 عاما .
طريقة التسجيل
- يتم تقديم الطلبات عبر الرابط الالكتروني للشركة :
https://forms.gle/rWgJUjTRNvr35t7w7
- اخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ 22/3/2023
- العنوان : غزة - الرمال - مفترق فلسطين غرب برج الشروق - مقابل محلات الأندلس