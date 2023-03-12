السعودية تعلن إدخال 3 تعديلات على علم البلاد

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أنّ 3 تعديلات أدخلت رسميًّا على العلم السعودي، حسب الدليل الإرشادي لاستخدام علم المملكة.

ووفقًا لما نقلته "عكاظ" عن الدليل الإرشادي، فقد أدخلت 3 تعديلات جديدة في العلم الوطني للمملكة، تمثلت في: إضافة الهمزات لعبارة التوحيد (الشهادتين)، وإضافة تشكيلات زخرفية، وكذلك اعتماد تعديل طفيف في قبضة السيف المسلول أسفل عبارة التوحيد.

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وتحتفي السعودية في يوم 11 مارس من كل عام، بمناسبة "يوم العلم" بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًّا يقضي بأن يكون هذا التاريخ يومًا خاصًّا بالعلم باسم "يوم العلم".

ويوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبد العزيز العلم بشكله الذي نراه اليوم.

المصدر / وكالات