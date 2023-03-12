تعرَّف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ألا يطرأ اليوم الأحد، تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة صباحاً ومساءً وليلاً، وفي ساعات النهار يكون الجو دافئاً ومعتدلاً في كافة المناطق مع كميات كبيرة من السحب، الرياح تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.

طقس فلسطين يوم الاثنين 13 مارس

ويوم غدٍ الإثنين، تبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئياً ودافئة نسبياً إلى دافئة نهاراً، وفي ساعات الليل يصبح الجو بارداً في ساعات الليل، وفي المناطق الغورية والبحر الميت يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار.

طقس فلسطين يوم الثلاثاء 14 مارس

والثلاثاء المقبل يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتتأثر فلسطين بحالة من عدم الإستقرار الجوي، ومن المتوقع أن تتساقط زخات من المطري في مناطق مختلفة من شمال ووسط فلسطين في بعض الفترات مع أجواء غائمة جزئياً.

طقس فلسطين يوم الأربعاء 15 مارس

والأربعاء، يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين