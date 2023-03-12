3 إصابات باشتباك مع الاحتلال قرب نابلس

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن قوة عسكرية من الجيش اشتبكت مع مجموعة من المقاومين عند مفترق بلدة جيت قرب نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد أن تعرضت القوة العسكرية إلى إطلاق نار حسب زعمهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب إن مجموعة من المقاومين أطلقت النار على جنود من وحدة "سيريت جولاني"، وذلك خلال تواجدها قرب نقطة عسكرية إسرائيلية على مفترق قريب من بلدة جيت شمال الضفة الغربية.

وقام جنود من وحدة "سيريت جولاني" بإطلاق النار، صوب 3 من مطلقي النار الذين أصيبوا بجراح متفاوتة، فيما تم اعتقال شخص رابع كان برفقة المجموعة المسلحة.

وزعم المتحدث العسكري بأن الجنود صادروا 3 قطع أسلحة من طراز M16 ومسدس وذخيرة كانت بحوزة المجموعة المسلحة، فيما حول الشاب المسلح الذي اعتقل للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

إلى ذلك زعمت وسائل الإعلام العبرية، أن المجموعة التي تم استهدافها تنمي لمجموعة عرين الأسود في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين