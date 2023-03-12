إعلام الاحتلال يزعم اغتيال ثلاثة مقاومين من عرين الأسود

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين ينتمون لمجموعات عرين الأسود ، إثر عملية اغتيال نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة بمدينة نابلس.

وأفادت أنّ قوة عسكرية من الجيش اشتبكت مع مجموعة من المقاومين عند مفترق بلدة جيت قرب نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد أن تعرضت القوة العسكرية إلى إطلاق نار حسب زعمهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب إنّ مجموعة من المقاومين أطلقت النار على جنود من وحدة "سيريت جولاني"، وذلك خلال تواجدها قرب نقطة عسكرية إسرائيلية على مفترق قريب من بلدة جيت شمال الضفة الغربية.

وقام جنود من وحدة "سيريت جولاني" بإطلاق النار صوب 3 من المسلحين الذين أصيبوا بجراح متفاوتة، فيما تم اعتقال شخص رابع كان برفقة المجموعة.

وغرّد المراسل العسكري لـ إذاعة الجيش دورون كدوش قائلًا: "في كمين محكم.. قتل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مسلحين من منظمة عرين الأسود واعتقل رابع".

وأضاف: "المسلحون نفّذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس بالضفة الغربية".

وزعم المتحدث العسكري بأنّ الجنود صادروا 3 قطع أسلحة من طراز M16 ومسدس وذخيرة كانت بحوزة المجموعة المسلحة، فيما حُوّل الشاب المسلح الذي اعتقل للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين