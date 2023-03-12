العثور على جثث 4 أجانب بفندق شهير وسط الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، واقعة مأساوية ومفجعة، حيث تمكن العاملين في فندق شهير يقع بمنطقة محطة الرمل في وسط المحافظة، من العثور على جثث 4 أشخاص أجانب من نزلاء الفندق، وهم أب و3 من أبنائه.

وترجع تفاصيل الحادث عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، إخطارًا يفيد بـ ورود بلاغ من إدارة فندق شهير يقع بمنطقة محطة الرمل، حول العثور على جثث لعدد من الأشخاص من النزلاء في غرفة بالفندق.

وسرعان ما توجهت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية إلى محل ورود البلاغ؛ من أجل إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة، والكشف عن ملابسات وقوع الحادث.

وتبين عقب الفحص، العثور على جثث 4 أشخاص وهم أب و3 من أبنائه، داخل إحدى غرف فندق شهير يقع في وسط محافظة الإسكندرية.

وعلى الفور تم ندب فريق من البحث الجنائي، من أجل إجراء المعاينة اللازمة للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وملابساته.

المصدر / وكالات