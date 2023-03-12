فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مرض جديد يصيب الطيور البحرية!

العثور على جثث 4 أجانب بفندق شهير وسط الإسكندرية

تعرف إلى التفاصيل.. نبضات قلبك تشكّل إدراكك للوقت

معروف بعدائه للعرب.. الإعلان عن تحالف جديد لخوض الانتخابات التركية

بعد قرار استئناف العلاقات مع الرياض.. ارتفاع على أسعار الريال الإيراني

هل تصدق؟ عرض أول فيلم سعودي في السينمات المصرية

حظر تطبيق "تيك توك" في بلجيكا

الإصلاحات القضائية تصدّع الجيش الإسرائيلي

4 مباريات في دوري غزة .. الأحد

تحذيرات من خطورة الأوضاع في السجون ودعوات لإسناد الأسرى في خطواتهم

العثور على جثث 4 أجانب بفندق شهير وسط الإسكندرية

12 مارس 2023 . الساعة 02:06 بتوقيت القدس
...

شهدت محافظة الإسكندرية، واقعة مأساوية ومفجعة، حيث تمكن العاملين في فندق شهير يقع بمنطقة محطة الرمل في وسط المحافظة، من العثور على جثث 4 أشخاص أجانب من نزلاء الفندق، وهم أب و3 من أبنائه.

وترجع تفاصيل الحادث عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، إخطارًا يفيد بـ ورود بلاغ من إدارة فندق شهير يقع بمنطقة محطة الرمل، حول العثور على جثث لعدد من الأشخاص من النزلاء في غرفة بالفندق.

وسرعان ما توجهت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية إلى محل ورود البلاغ؛ من أجل إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة، والكشف عن ملابسات وقوع الحادث.

وتبين عقب الفحص، العثور على جثث 4 أشخاص وهم أب و3 من أبنائه، داخل إحدى غرف فندق شهير يقع في وسط محافظة الإسكندرية.

وعلى الفور تم ندب فريق من البحث الجنائي، من أجل إجراء المعاينة اللازمة للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وملابساته.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الإسكندرية #العثور على جثث أجانب في مصر

متعلقات

الأكثر قراءة