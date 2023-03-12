بعد قرار استئناف العلاقات مع الرياض.. ارتفاع على أسعار الريال الإيراني

عوض الريال الإيراني، السبت، بعض الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مسجلًا ارتفاعًا تجاوز ستة بالمئة وسط احتمالات تقلص التوتر في المنطقة بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وأشار موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني بونباست دوت كوم إلى أن الريال سجل يوم السبت 447 ألفًا مقابل الدولار في السوق الحرة غير الرسمية مقارنة مع 477 ألفًا يوم الجمعة.

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وقال موقع بازار 360 دوت كوم إن سعر الريال بلغ 446500.

وهبط الريال إلى مستو قياسي عند 601500 للدولار في أواخر فبراير شباط ولكنه عاد للارتفاع في مارس آذار بعد تراجع التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني على ما يبدو مع زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى طهران.

وتوقفت المحادثات بين إيران والقوى العالمية والتي هدفت لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات منذ سبتمبر أيلول، مما أدى لتراجع آفاق الاقتصاد الإيراني.

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ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50 بالمئة، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.

وفقد الريال ما يقرب من 30 بالمئة من قيمته منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر أيلول بعد وفاة شابة إيرانية كردية في أثناء احتجاز الشرطة لها.

المصدر / وكالات