هل تصدق؟ عرض أول فيلم سعودي في السينمات المصرية

تستقبل دور العرض المصرية الفيلم الدرامي الكوميدي السعودي "الهامور ح.ع" يوم 15 فبراير/شباط الجاري، بعد عرضه بالسينمات في السعودية.

الفيلم من إخراج عبد الإله القرشي، وتأليف هاني كعدور وعمر باهبري، ويشارك في بطولته فهد القحطاني، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، خيرية أبو لبن وحسام الحارثي وعلي الشريف وفاطمة البنوي وسيكون الفيلم السعودي الأول الذي يعرض تجاريًا بدور العرض المصرية.

كما يشارك الموسيقار المصري هشام نزيه ضمن فريق العمل من خلال الموسيقى التصويرية المصاحبة للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما والكوميديا، والفيلم مستوحى من وقائع حقيقية حدثت في مدينة جدة حول قصة أشهر محتال في تاريخ المملكة العربية السعودية، والتي وقعت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي وتحديدًا عام 2004، عندما شكل رجل الأعمال شبكة من المحتالين لجمع الأموال من المساهمين وتوزيع أرباح وهمية، ليرتفع عدد ضحاياها إلى أكثر من 40 ألف شخص بمبالغ مليار و400 مليون ريال، وذلك من خلال “حامد” حارس الأمن الذي تمكن من جمع ثروة ضخمة متبعًا أحد الأساليب غير التقليدية، بمساعدة مجموعة كاملة من المعارف والأصدقاء، وتبدأ مملكته في الانهيار نتيجة فساده هو شركاؤه.

ويعد هذا الفيلم هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج عبد الإله القرشي بعد فيلم رولم، والذي تم إنتاجه عام 2019

المصدر / وكالات