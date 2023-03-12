فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل تصدق؟ عرض أول فيلم سعودي في السينمات المصرية

حظر تطبيق "تيك توك" في بلجيكا

الإصلاحات القضائية تصدّع الجيش الإسرائيلي

4 مباريات في دوري غزة .. الأحد

تحذيرات من خطورة الأوضاع في السجون ودعوات لإسناد الأسرى في خطواتهم

الحركة الأسيرة تدعو لوقفات إسناد الثلاثاء نصرةً لحرية الأسرى

هداف الدوري الممتاز لموسم 2022/2023

عواودة: أجهزة السلطة تسعى لكبح جنازات الشهداء.. تمثل استفتاءً على خيار المقاومة

قرى بأكملها تحت الرماد بعد انفجار بركان في إندونيسيا

120 منظمة وجمعية تُطلق الحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء

حظر تطبيق "تيك توك" في بلجيكا

12 مارس 2023 . الساعة 00:39 بتوقيت القدس
...

حظرت السلطات البلجيكية، استخدام تطبيق تيك توك المثير للجدل على هواتف العمل العائدة لموظفي الحكومة.

وأوضح ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، وفي معرض تعليقه على قرار الحظر، أن هذا ما قرره مجلس الأمن القومي بناءً على مشورة أجهزتنا الأمنية.

اقرأ أيضا: بسبب مخاطره الأمنية.. ضغوط لحظر تطبيق "تيك توك" في أمريكا

وقال دي كرو في تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر تويتر أنه لا مزيد من تيك توك على الهواتف الذكية كما دعا دي كرو الحكومات الإقليمية والمحلية إلى تطبيق حظر مماثل.

وبين رئيس الوزراء البلجيكي أن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية حيث أن الشركة المالكة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وقالت شركة تيك توك في بيان أصدرته أنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى معلومات خاطئة أساسًا.

ويأتي قرار الحظر في بلجيكا بعد أيام من حظر المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تيك توك في هواتف الموظفين لديهم وذلك بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمالية أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين وتعزيز مصالحها.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#بلجيكا #الصين #تيك توك #تسريب معلومات

متعلقات

الأكثر قراءة