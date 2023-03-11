4 مباريات في دوري غزة .. الأحد

غزة / مؤمن الكحلوت:

يُسدل الستار مساء الأحد على منافسات بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة في قطاع غزة، باقامة 4 مباريات في دوري الدرجة الأولى دون أهمية، وفقط لتحسين المراكز الترتيبية.

ويستقبل فريق خدمات خانيونس ضيفه فريق الأقصى الهابط لدوري الدرجة الثانية، على ملعب خانيونس البلدي، في حين يحل فريق بيت لاهيا ضيفاً على جاره أهلي بيت حانون.

ويلعب أهلي النصيرات مع جاره خدمات البريج على ملعب الشهيد محمد الدرة، ويتنافس المجمع الإسلامي ونظيره الجلاء العائد لدوري الدرجة الأولى، على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

يُذكر أن اختتم مساء السبت منافسات دوري الدرجة الممتازة بتتويج فريق خدمات رفح بطلاً، بينما هبط خدمات النصيرات والزوايدة لدوري الدرجة الأولى، كما تم اغلاق ملف دوري الدرجة الثانية قبل شهر تقريباً.