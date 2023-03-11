هداف الدوري الممتاز لموسم 2022/2023

غزة / مؤمن الكحلوت:

توج اللاعب المخضرم علاء عطية مهاجم فريق اتحاد الشجاعية بلقب هداف دوري الدوري الممتاز للمرة الثانية، خلال مسيرته الكروية في الملاعب، بعد موسم 2010/2011.

وسجل عطية 12 هدفاً مع فريقه الشجاعية، من أصل 40 هدفاً سجلها الفريق في المسابقة الموسم الحالي، حيث سجل 7 منها من ركلات الجزاء.

واختتم عطية "34" عاماً، أهدافه في الموسم الحالي بالتسجيل في مرمى خدمات رفح من ركلة جزاء، في الجولة الـ20 من المسابقة، علماً أنه سجل العديد من الأهداف الحاسمة، ويمتاز بالتسديدات القوية.

وشهد الموسم الحالي تنافس كبير على لقب هداف بطولة الدوري الممتاز، حيث حصل عطية على اللقب بفارق هدف واحد فقط عن لاعب اتحاد خانيونس يوسف لولو، وهدفين عن لاعب خدمات رفح محمد الجرمي، وثلاثة أهداف عن مهاجم الهلال محمد عبيد، علماً أن عدد الأهداف المسجلة باسم عطية الموسم الحالي هي الأقل من بين أقرانه الذين حصلوا على اللقب في المواسم العشر الماضية.

ويُعتبر عطية من أفضل اللاعبين في فلسطين خلال العقد الماضي، ولعب معظم فترات حياته بنادي اتحاد الشجاعية، خاض خلالها فترة احتراف قصيرة مع نادي اليرموك الأردني، كما ولعب معاراً لنادي غزة الرياضي.

واحتل فريق اتحاد الشجاعية الذي يلعب له عطية المركز الثالث في الموسم الحالي، خلف خدمات وشباب رفح، وكان منافساً قوياً على اللقب.