غزة: الزراعة تعتمد فحص متبقيات المبيدات في الواردات الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة بغزة أنها ستفحص متبقيات المبيدات في الفاكهة والخضار الواردة للتأكد من ضمان وصول الغذاء الآمن للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن ذلك الاعتماد يأتي ضمن سياسة تعزيز الرقابة والفحص المخبري على كافة المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة .

وأشارت إلى أنه سيتم استيفاء رسوم هذه التحاليل مساهمة من التجار مقابل خدمات الفحص والتحليل المختبري للواردات، والتي تتجاوز كلفة التحليل الواحد منها عبر أجهزة الكروماتوجرافي مبلغ المائة دولار.

ولفتت الوزارة إلى أن تحصيل رسوم خدمات فحص الواردات الزراعية، ليست جديدة وتم اعتمادها وتطبيقها سابقا في العام 2017م.

وأكدت مراعاتها أن تكون قيمة مساهمة التجار محدودة، بما لا تتجاوز ٥٠ شيكل للطن من الواردات، وبالتالي لن تؤثر على أسعار الفاكهة الواردة لكنها بالمقابل تستوثق من الجودة والأمان لهذه الواردات.

المصدر / فلسطين أون لاين