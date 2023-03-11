الأردن.. انطلاق فعاليات "حاصر حصارك" تحت عنوان: المحتوى الفلسطيني

نظمت حملة "حاصر حصارك" وهي النسخة الأردنية من الأسبوع العالمي لمقاومة الاستعمار والفصل العنصري، فعالية اليوم السبت، تحت عنوان "المحتوى الفلسطيني"، على مسرح أحد المدارس في عمّان.

واستضافت الفعاليات مجموعة من نشطاء الإعلام الاجتماعي والإعلام الجديد، الذين قاموا بتغطية الأحداث في فلسطين بأدوات وأشكال مختلفة، وهم رمزي عباس، منار الطل، محمود أبو قلبين، ومراد عطية، وذلك للحديث عن دور الإعلام الاجتماعي في نقل الصورة الحقيقة عن القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وإبراز الرواية الفلسطينية، ومقاومة التطبيع.

وأكد المشاركون في الفعالية أهمية "الإعلام الجديد" في نقل صورة الأحداث والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء في الضفة الغربية، وكذلك سلط المشاركون في الفعاليات الضوء على يوميات الحصار المفروض على قطاع غزة، وما ألحقته من معاناة يعيشها ما يزيد على 2 مليون فلسطيني.

وقال محمد فخري (صانع محتوى فلسطيني) إن "حملة (حاصر حصارك) أثبتت قدرتها على عزلة الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل الدولية" على حد تقديره.

وقال فخري في كلمة له بالفعالية إن "الاحتلال يتأثر كثيراً بالمحتوى الفلسطيني على السوشال ميديا، وهذه الحملة وغيرها مؤثرة لأنها تستهدف مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي للمشاريع التطبيعية في الأردن، والوطن العربي، وهي انعكاس ايجابي لمستوى التعاطي الشبابي الفلسطيني مع الإعلام الجديد في فضح جرائم الاحتلال ".

وأسبوع "حاصر حصارك"، هو النسخة الأردنية من أسبوع مقاومة الاستعمار والفصل العنصري، الذي يقام في حوالي 200 مدينة حول العالم، بهدف تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وتبني الرواية الفلسطينية، ورفع الوعي حول سلاح المقاطعة، والحشد لحملات المقاطعة، وكل ذلك يجري تحت عنوان:"شعوب متحدة .. ضد الاستعمار والابارتهايد".

المصدر / قدس برس