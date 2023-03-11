الأهلي المصري يسقط أمام صنداونز ويعقد مهمته في دوري أبطال إفريقيا

عقّد الأهلي المصري العريق مهمة تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بعد تعرّضه لخسارة قاسية على أرض ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 2-5 السبت في المرحلة الرابعة من دور المجموعات، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

وتجمّد رصيد الأهلي عند أربع نقاط من أربع مباريات في المجموعة الثانية التي تصدّرها صنداونز بعشر نقاط مقابل 9 للهلال السوداني. وضمن صنداونز الذي تعادل مع الأهلي ذهاباً 2-2 تأهله إلى ربع النهائي لينضم إلى الرجاء المغربي.

وتبقى للأهلي، حامل الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب القاري (10)، مبارتان مع كوتون سبور الكاميروني متذيل الترتيب دون نقاط والهلال، بحيث لن يكون مصير الفريق القاهري بين يديه بعد تعثره في ثلاث مباريات حتى الآن.

سجّل للفائز التشيلي مارسيلو أليندي (4)، ثيمبا زواني (24)، تيبوهو موكوينا (40) والناميبي بيتر شالوليلي (72 و88)، وللأهلي محمد شريف (13) والجنوب إفريقي بيرسي تاو (61).

وقال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي إن فريقه أراد المجازفة في الشوط الثاني والعودة في النتيجة بعد التأخر 1-3 "أعتقد أننا لم نستحق الفوز اليوم أمام فريق كبير مثل صنداونز".

أضاف "كنا في غاية السوء في الشوط الأول، وفي الثاني أردنا أن نجازف والعودة في النتيجة لكن صنداونز استغل الأخطاء بهجمات مرتدة، وسجل أهدافا وعقد موقف الأهلي في المجموعة".

واسفر ضغط أصحاب الأرض عن هدف مبكر للاعب الوسط الهجومي أليندي بتسديدة قوية من خارج المنطقة، إلى يمين الحارس المخضرم محمد الشناوي (4).

ومن خطأ في التمرير لمدافعي صنداونز، وصلت الكرة للجزائري أحمد القندوسي، مرّرها للخالي من الرقابة محمد شريف سدّدها إلى يمين الحارس رونوين وليامس (13).

وواصل لاعبو صندوانز ضغطهم الهجومي بحثا عن استعادة التقدّم استغلالاً لارتباك دفاع الاهلي، أمام تحركات ثلاثي وسط الملعب أليندي وكاسيوس مايلولا ونيو مايما وأمامهم المزعج شالوليلي.

ومن ركلة ركنية شتتها التونسي علي معلول، ارتدت رأسية موتوبي مافالا إلى زواني المنفرد بالمرمى سددها إلى يمين الحارس (24). ومن خطأ متكرّر لوسط ملعب الاهلي في الضغط والرقابة، استغل موكوينا الكرة المرتدة من الدفاع وسددها قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا (40).

وعاد تاو بمجهود مراوغا موكوينا، وتوغل داخل منطقة الجزاء من ناحية اليسار، ثم سدّد كرة سكنت الشباك (61). ردّ صنداونز بهدف رابع من هجمة منظمة، إذ مرّر مايما داخل المنطقة للخالي من الرقابة شالوليلي سددها قوية إلى يمين الحارس (72).

ومن هجمة مرتدة، مرّر الحارس وليامس كرة طولية وصلت إلى شالوليلي فراوغ محمد عبد المنعم وسددها داخل الشباك (88). وانقذ القائم الايسر رأسية تاو من عرضية البديل عمرو السولية (89)، لتنتهي المباراة بفوز كبير لماميلودي 5-2.

المصدر / وكالات