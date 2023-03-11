برلماني بلجيكي يطالب بفرض عقوبات على حكومة "نتنياهو"

دعا النائب في البرلمان البلجيكي سيمون موتكين، إلى فرض سلسلة من العقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو لارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وبسبب عنف المستوطنين، مطالبا حظر استيراد المنتجات من المستوطنات بشكل فوري، واستدعاء سفيرة الاحتلال، لاستجوابها حول هذا العنف غير المسبوق من قبل الحكومة التي تمثلها.

وقال موتكين في كلمة له في البرلمان البلجيكي، اليوم السبت، إنه "لم يعد الوضع الراهن مقبولاً، فالسماح بتشكيل حكومة عنصرية كهذه (في تل أبيب)، من شأنه أن يرقى إلى فقدان كل المصداقية في مواجهة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم".

وأكد أن التقاعس "عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب هذه هو ترخيص بالقتل للحكومة الإسرائيلية وجيشها ومستوطنيها".

ولفت إلى أن موقف بلاده والاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "بمثابة رخصة للقتل".

وأضاف، أن الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنون في جنين وحوارة ونابلس شمال الضفة الغربية تأتي متتالية، حيث يعد عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وتابع قائلا إن "كل هذا يحدث في ظل أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخها، حيث أصبح المستوطنون وزراء، يحصلون على صلاحيات تتعلق بالأراضي الفلسطينية، ويؤكدون دون تردد أنهم يريدون موت العرب".

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وتساءل موتكين "ماذا نتوقع في حالة الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري للسكان كما في مسافر يطا (جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية)، وقتل صحفيين مثل شيرين أبو عاقلة (11أيار/مايو 2021)؟"

وأدان وفد أوروبي، زار بلدة "حوارة" جنوبي نابلس، بعد ارتكاب المستوطنين مجزرة بحق أهلها، ودعا إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين.

يذكر أن شابا استشهد، وأصيب المئات، وتضررت عشرات المنازل والمركبات، في 28 شباط/فبراير، الماضي، إثر اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال على بلدة حوارة وقرى في محيط مدينة نابلس.

المصدر / وكالات