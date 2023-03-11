هيئات نابلس: إطلاق النار من خفافيش الظلام يمس بالسلم الأهلي

استنكرت هيئات نابلس حوادث إطلاق النار التي تستهدف شخصيات من المدينة، محذرة بأن تكرارها سيؤدي إلى المس المباشر بالسلم الأهلي وبالنسيج الوطني.

وقالت الهيئة التنسيقية لتجمع النقابات المهنية وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وتجمع دواوين وعائلات نابلس وتجمع أبناء البلد في بيانٍ مساء اليوم السبت: "مرة أخرى تستيقظ نابلس جبل النار على حادثة إطلاق النار على مواطن آخر.. حادثة أخرى غريبة عن طباع شعبنا وبعيدة كل البعد عن أخلاق شعبنا ونضاله".

وأشارت إلى تعرض سيارة المحاضر في جامعة النجاح الوطنية مدير موقع طقس فلسطين أيمن المصري إلى إطلاق نار فجر أمس في نابلس.

وأضافت "كأنها رسالة واحدة تخرج من خفافيش الظلام الذين يريدون حرف البوصلة وإدخالنا في صراع داخلي في وقت نحن أمس الحاجة فيه إلى رص الصفوف ومواجهة العدو الأول والأخير لشعبنا الاحتلال الصهيوني البغيض وقطعان مستوطنيه".

ولفتت إلى تعرض سيارة رئيس نقابة المهندسين في نابلس المهندس يزن جبر لحادثة إطلاق نار قبل ثلاثة أيام.

وطالبت أجهزة السلطة ببذل الجهود وكشف كل من يقف وراء هذه الحوادث، وتقديمهم للعدالة.

وحذرت بأن تكرار هذه الحوادث سيؤدي إلى المس المباشر بالسلم الأهلي وبالنسيج الوطني وإلى المس بصورة الشعب الفلسطيني المناضل أمام كل العالم والذي يقف معنا اليوم ويزداد التضامن معنا.

ودعت الكل الفلسطيني إلى نبذ هذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها ووأدها في مهدها والتوحد فورا لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه وقطع الطريق أمام من يحرف بوصلة نضال شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين