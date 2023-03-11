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فريق في الدرجة الممتازة يتعاقد مع 15 لاعباً !

11 مارس 2023 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف الكابتن شادي شبات رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد بيت حانون الرياضي النقاب، عن تعاقد ناديه مع 15 لاعباً دُفعة واحدة، للانضمام لصفوف الفريق الموسم القادم.

وقال شبات أنه سيتم الإعلان عن الصفقات خلال الفترة القادمة، بعدما أتم الاتفاق معهم، مُشيراً إلى أنه تم اختيارهم حسب رؤية الجهاز الفني.

وأكد شبات، عقب نهاية مباراة الفريق أمام خدمات النصيرات وبقائه بين الكبار بصعوبة بالغة، أن ناديه تعلم الدرس جيداً مما حصل معه في الموسم الحالي، واعداً جماهير النادي بأنها لن تتكرر مستقبلاً.

وأوضح شبات، أن ناديه بدأ بالعمل عل تصحيح الأخطاء مبكراً، وتعاقد مع نوعية من اللاعبين تخدم أسلوب وطريقة عمل النادي والجهاز الفني، مؤكداً أن فريق ناديه سيعود للمنافسة على البطولات في المواسم القادم.

يُذكر أن اتحاد بيت حانون ضمن البقاء بين الكبار في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، بعد تغلب على خدمات النصيرات بهدف نظيف، واحتل المركز العاشر في المسابقة برصيد 24 نقطة.

 

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#اتحاد بيت حانون #شادي شبات #15 لاعبا

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