الحركة الأسيرة تدعو لوقفات إسناد الثلاثاء نصرةً لحرية الأسرى

دعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة إلى "جعل الثلاثاء من كل أسبوع يومًا لإحياءً ذكرى الثلاثاء الحمراء التي قدم فيها شعبنا خيرة أبنائه على مشنقة الحرية زمن الانتداب والاحتلال البريطاني".

وحثت اللجنة في بيان أصدرته مساء اليوم السبت لأن: "يكون يوم الثلاثاء "ثلاثاء الحرية"، ليلتقي صوتنا بصوتكم بهتافٍ واحد "حرية ... حرية ... حرية".

وأضافت "إن وحدتنا داخل الأسر في مواجهة السجان نريدها -ويسعدنا أن نراها- تتجسد خارج السجن وتتجاوز كل ما جرى ويجري من مشاهد لا تسعدنا ولا نرضى أن تستمر، فعدونا لا يميز بين فلسطيني وآخر".

ودعت أمهات الشهداء وآبائهم ليكونوا عماد حراكنا ووقفات الإسناد لنا في مراكز المدن يوم الثلاثاء القادم الساعة 7:30 مساءً.

كما دعت النشطاء والإعلاميين عبر مواقع التواصل لإطلاق هاشتاج "#الشعب_يريد_تحرير_الأسير".

وقالت: نقترب من معركتنا الكبرى التي لم يعد بيننا وبينها إلا أيام معدودات، المعركة التي تلتحم فيها كل ساحات المواجهة مع عدونا".

وأشارت إلى أن الالتحام من القدس إلى جنين، ومن نابلس إلى الداخل، ومن خارج السجن إلى داخل أسواره.

وأكدت أنها "معركة لا نراها إلا معركة حرية للأرض والإنسان مع حكومة التطرف والعنصرية التي حاربتنا في أبسط حقوقنا، لتصل إلى حياتنا بحد ذاتها عبر قانون الإعدام".

وتوجهت لشعبنا البطل بقولها: إن إسنادكم لنا هو أساس صمودنا وعنوان وفائكم لنا، فليستمر حتى تحقيق مطالبنا وحريتنا، فكونوا كما عهدناكم دومًا أهل الوفاء والتضحية من أجل القضايا الكبرى.

ويواصل الأسرى منذ الـ14 من شباط/ فبراير الماضي، خطواتهم الاحتجاجية بعد إعلان إدارة السجون، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية بتحريض مباشر من الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.

المصدر / فلسطين أون لاين