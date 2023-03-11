منتدى الإعلاميين يدعو إلى مقاطعة قناة "فرانس 24"

استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم السبت وقف عمل الصحفية الفلسطينية المخضرمة ليلى عودة بدعوى "معاداة السامية"، واصفا القرار بالاصطفاف الفج والانحياز الواضح والصريح لرواية الاحتلال الإسرائيلي المُوغل في استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشتى السبل سواء بالقتل المباشر أو بالتحريض السافر.

ودعا منتدى الإعلاميين في بيان له وصل " " القوى والفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة قناة "فرانس 24" احتجاجًا على وقف عمل الصحفية.

وطالب المنتدى الجهات الرسمية بسحب أي تراخيص عمل ممنوحة لقناة "فرانس 24" حتى تراجعها عن وقف الزميلة ليلى عودة، وعدم السماح باستمرار مسلسل الفصل التعسفي للصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية.

وأعرب المنتدى عن تضامنه مع الزميلة ليلى عودة ذات السجل المهني الحافل بالإنجازات والعمل الدؤوب في خدمة قضية شعبها الأبي الحر، داعيًا إدارة قناة "فرانس 24" للعدول عن قرارها الجائر، وعدم الخضوع لإملاءات الاحتلال.

كما دعا البيان، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى التصدي لمسلسل التحريض السافر على الصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية، فضلاً عن حمايتهم من الفصل التعسفي والإرهاب المعنوي من ماكينة الإعلام الإسرائيلي.

ويزيد مشوار الصحفية ليلى عودة في العمل الصحفي عن 30 عاماً، وتعد من الوجوه البارزة لدى شبكة "فرانس 24"، وقد تعرضت مؤخرا لمضايقات مستوطنين خلال بث مباشر مع القناة.

المصدر / فلسطين أون لاين