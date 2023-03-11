الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بتهمة وضع عبوة ناسفة

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اليوم السبت 11 مارس 2023، أنه اعتقل 5 فلسطينيين بتهمة وضع عبوة ناسفة قرب إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

وقال "الشاباك" في بيان له: "تم اعتقال 5 فلسطينيين من بيت لحم يشتبه بعلاقتهم بوضع عبوة ناسفة في حافلة بمستوطنة بيتار عيليت يوم الخميس الماضي".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قوات الجيش والشاباك والشرطة اعتقلت في قرية بتير قرب بيت لحم، فلسطينيا يشتبه في وضعه العبوة على متن الحافلة في بيتار عيليت بالإضافة لـ 4 آخرين ساعدوه".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال صباح اليوم :"قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 10 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية".

المصدر / فلسطين أون لاين