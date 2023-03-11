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نائب بلجيكي يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

11 مارس 2023 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
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نائب بلجيكي يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

دعا النائب البلجيكي سيمون موتكين إلى فرض سلسلة من العقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، بسبب ارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال موتكين، في كلمة له في البرلمان البلجيكي، إن موقف بلجيكا والاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو بمثابة رخصة للقتل.

وأضاف، أن الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون في جنين وحوارة ونابلس تأتي متتالية، حيث يعد عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وتابع قائلا: "يحدث كل هذا في ظل أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخها، حيث أصبح المستوطنون وزراء، يحصلون على صلاحيات تتعلق بالأراضي الفلسطينية، ويؤكدون دون تردد أنهم يريدون موت العرب".

وأشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري قتل 74 فلسطينيا، ووصل عنف المستوطنين ذروته، وكذلك الخطط التوسعية للحكومة الإسرائيلية.

وقال: "لم يعد الوضع الراهن مقبولاً، فالسماح بتشكيل حكومة عنصرية كهذه، من شأنه أن يرقى إلى فقدان كل المصداقية في مواجهة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم. والأهم من ذلك، أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب هذه هو ترخيص بالقتل للحكومة الإسرائيلية وجيشها ومستوطنيها".

وأضاف أن الاتفاق الحكومي الإسرائيلي واضح للغاية، فهو ينص على تنفيذ سلسلة من الإجراءات، منها ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، لكن قرار الحكومة المتطرفة بنقل سلطة المستوطنين تحت إشراف وزير الأمن الداخلي يجعل ذلك فعّالاً.

وتساءل موتكين: ماذا نتوقع في حالة الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري للسكان كما في مسافر يطا، وقتل صحفيين مثل شيرين أبو عاقلة؟

واختتم خطابه، بالقول: من الضروري أن يتم أخذ سلسلة من العقوبات ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين، منها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بشكل فوري، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية لاستجوابها حول هذا العنف غير المسبوق من قبل الحكومة التي تمثلها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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