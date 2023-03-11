شيخ الأسرى في سجون الاحتلال على موعد مع الحرية قريبا

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير فؤاد الشوبكي (83 عاماً)، على موعد مع الحرية في الـ 13 من آذار/مارس الجاري، بعد أن أمضى 17 عاماً في الأسر، وهو أكبر الأسرى سنّا في سجون الاحتلال.

ويُعدّ الأسير الشوبكي الأكبر سنا في سجون الاحتلال، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة ويقبع اليوم في سجن (عسقلان).

والأسير فؤاد حجازي محمد الشوبكي وُلد في 12 آذار/مارس 1940 في غزة في حي التّفاح، وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.

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واعتقله الاحتلال بتاريخ 14 آذار/ مارس 2006، من سجن أريحا، مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، إضافة إلى رفاقهم عاهد أبو غلمي، وحمدي قرعان وباسل أسمر، ومجدي الريماوي، وياسر أبو تركي.

وحكمت عليه المحكمة العسكرية للاحتلال بالسجن لـ(20) عاما ، ولاحقا تمّ تخفيضها إلى (17) عاما.

ويُعاني الأسير الشوبكي من مشاكل صحية عديدة، في عينيه ومعدته وفي القلب ومرض ارتفاع ضغط الدم.