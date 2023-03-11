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"الصحة" بغزة تعلن تشكيل لجنة تحقيق مهنية حول حالة الطفل "الحوراني"

11 مارس 2023 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة تحقيق مهنية للوقوف على ملابسات إجراء العملية الجراحية للطفل مراد عمار الحوراني لتحديد مسببات ما لحق به من مضاعفات .

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع الحالة الصحية للطفل مراد عمار الحوراني والذي تعرض لحدث استثنائي خلال العملية الجراحية التي أُجريت له في مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى توقف مفاجئ للقلب، الأمر الذي  استدعى دخوله للعناية المركزة ومن ثم تحويله للعلاج بالخارج، وبعد عودته إلى قطاع غزة، تم إدخال الطفل إلى مستشفى حمد للتأهيل الطبي.

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وأضافت: إننا إذ "نشاطر ذويه الألم، فإننا نؤكد على وقوفنا أمام مسؤولياتنا القانونية والإدارية والأدبية تجاه الحالة، بما في ذلك تذليل كافة العقبات لإتمام رحلة التشافي داخل وخارج قطاع غزة" .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#لجنة تحقيق #الصحة بغزة #الطفل مراد عمار الحوراني

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