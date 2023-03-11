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دعوات مقدسية للرباط في "الأقصى" وإفشال مخططات تهويده

11 مارس 2023 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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دعوات مقدسية للرباط في "الأقصى"

تواصلت الدعوات المقدسية، اليوم السبت، لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الساعية لتهويده.

وشددت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في الأقصى وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.

وكان خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أكد أنّ اقتحامات المسجد وما يجري خلالها من طقوس تلمودية، هي محاولة لإضفاء الصبغة اليهودية على المسجد، مشيرًا إلى أنّ المستوطنين لا يجرؤون على اقتحام الأقصى، بدون حراسة مشددة من جيش الاحتلال.

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بدوره، دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، إلى مواصلة الحشد والرباط في الأقصى لصدّ عداون الاحتلال ومستوطنيه.

وقال خلال تصريح صحفي: إنه "يجب مواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى، خصوصًا من قِبل أهالي القدس والداخل المحتل، تزامنًا مع تزايد اقتحامات المستوطنين وسعي الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض مع حلول شهر رمضان المبارك".

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين أمس، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال والعراقيل التي يضعها عبر الحواجز العسكرية المنتشرة في القدس ومحيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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