مشاهد توثق الاشتباك البطولي لشهيد "قسامي" مع قوات الاحتلال بجنين

وثقت لقطات مصورة الاشتباك الذي خاضه الشهيد القسامي معتصم صباغ، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في جنين، بالضفة المحتلة.

وبيّنت اللقطات اشتباك القسامي الصباغ مع أربع جيبات تابعة لجيش الاحتلال من نقطة صفر، وهو مسلح بكارلو وقنابل بدائية الصنع.

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وانتهى الاشتباك المسلح بين المجاهد الصباغ وجيش الاحتلال، بإلقاء قنبلة يدوية على معتصم بَعد أن عَجز الاحتلال عن مُواجهته.

وارتقى الصباغ برفقة خمسة شهداء آخرين في مخيم جنين، بينهم منفذ عملية حوارة البطولية القسامي عبد الفتاح خروشة.





المصدر / فلسطين أون لاين