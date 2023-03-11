خاطر تدعو لموقف شعبي حازم ينهي مهزلة الاعتقالات السياسية بنابلس

دعت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، إلى الخروج في وجه حملة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في نابلس شمال الضفة الغربية، على خلفية المشاركة في تشييع جثمان منفذ عملية حوارة البطولية الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

وأكدت خلال تصريح صحفي، اليوم السبت: أنّ "الجمهور الفلسطيني الذي خرج في كل مكان يحتفي بعملية حوارة، مطالب اليوم بقول كلمته في وجه هذه العصابة التي تُعطّل مسار المواجهة كله، وتعتدي على كلّ مظاهر الشرف والبطولة في واقعنا"، مشيرة إلى أنّ أجهزة السلطة تواصل حملة اعتقال الأحرار في نابلس منذ جنازة البطل خروشة، بسبب مشاركتهم في الجنازة، وعقابًا على خروج مقاتل أخضر من صفوفهم.

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وارتفع عدد المعتقلين السياسيين على خلفية جنازة خروشة أكثر من 20 فلسطينيًّا، بعد حملة واسعة شنّتها أجهزة السلطة الليلة الماضية.

وتواصلت انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحقّ أهالي الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها للطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وسجّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًّا، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

المصدر / فلسطين أون لاين