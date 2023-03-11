وظائف شاغرة في شركة انترفارم للأدوية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة انترفارم للأدوية بقطاع غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالشركة وذلك على النحو التالي:

أولًا: وظيفة مندوب مبيعات

تعلن شركة انترفارم للأدوية عن توافر فرصة عمل (مندوب مبيعات) وفقًا للشروط والمؤهلات التالية:

- أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس أو شهادة دبلوم ذات صلة من جامعة معترف بها.

- يفضل أن يكون له خبرة في مجال التسويق والمبيعات للصيدليات.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول.

- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

- يفضل وجود سيارة.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب واعداد التقارير وخاصة برامج Microsoft Office.

ثانيًا: وظيفة مروج /ة مبيعات

تعلن شركة إنترفارم للأدوية عن توافر فرصة عمل (مروج / مروجة مبيعات - Sales Promoter) وفقًا للشروط والمؤهلات التالية:

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال الترويج الميداني.

- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

- أن تكون لديها مهارات جيدة في الاتصال والتواصل.

- لديها القدرة على العمل الدؤوب ضمن فريق لفترات طويلة.

- يفضل وجود سيارة.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب واعداد التقارير وخاصة برامج Microsoft Office.

ثالثًا: وظيفة مندوب/ة دعاية طبية

تعلن شركة انترفارم للأدوية عن توافر فرصة عمل (مندوب / مندوبة دعاية طبية) وفقًا للشروط والمؤهلات التالية:

- أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس ذات صلة من جامعة معترف بها.

- يفضل أن يكون له خبرة في مجال الدعاية الطبية والتسويق.

- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمُّل ضغط العمل.

- يفضل وجود سيارة.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب وإعداد التقارير وخاصة برامج Microsoft Office.

طريقة التسجيل

- فعلى من تتوافر فيه هذه الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية (Cover Letter) على الإيميل التالي:

[email protected]

- يشترط كتابة اسم الوظيفة المتقدم لها في رسالة التغطية (Cover Letter).

- آخر موعد لاستلام السيرة الذاتية: 30/03/2023، والأولوية لمن يتقدم أولًا.