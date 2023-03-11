مطلوب آذن في جمعية وافا للتنمية وبناء القدرات

إعلان توظيف صادر عن جمعية وافا للتنمية وبناء القدرات تعلن فيه عن رغبتها في استقطاب آذن للعمل في مكتبها بغزة
شروط التسجيل
1-يُجيد القراءة والكتابة وأن لا يزيد مؤهله العلمي عن الثانوية العامة.
2- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام
3- من سكان مدينة غزة .
4- خبرة عملية لا تقل عن سنتين بنفس المجال .
5-حسن المظهر والملبس ويتمتع بصحة جيدة .
6- لديه القدرة على تحمل ضغط العمل .
7- حسن السير والسلوك .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الأحد الموافق 12/03/2023
- ستقوم الجمعية بالاتصال على المؤهلين فقط.
- عنوان الجمعية: مدينة غزة - مقابل برج الشفاء - عمارة النفار - الطابق الثاني.