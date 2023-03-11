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مطلوب آذن في جمعية وافا للتنمية وبناء القدرات

11 مارس 2023 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية وافا للتنمية وبناء القدرات تعلن فيه عن رغبتها في استقطاب آذن للعمل في مكتبها بغزة

شروط التسجيل

1-يُجيد القراءة والكتابة وأن لا يزيد مؤهله العلمي عن الثانوية العامة.

2- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام

3- من سكان مدينة غزة .

4- خبرة عملية لا تقل عن سنتين بنفس المجال .

5-حسن المظهر والملبس ويتمتع بصحة جيدة .

6- لديه القدرة على تحمل ضغط العمل .

7- حسن السير والسلوك .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الأحد الموافق 12/03/2023

- ستقوم الجمعية بالاتصال على المؤهلين فقط.

- عنوان الجمعية: مدينة غزة - مقابل برج الشفاء - عمارة النفار - الطابق الثاني.

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